Julio César Chávez Jr. va por 4 años más en el boxeo y confiesa errores adentro y afuera del ring

“Mi peor error en el boxeo fue pensar en un momento de mi carrera, que nadie me podía ganarme", aseguró el boxeador

Este tiempo de confinamiento, Julio César Chávez hijo reveló que se ha acercado más a su familia —se prepara para ser padre por segunda ocasión— y también ha decidido seguir con su carrera con boxeador.

El sinaloense, quien fuera monarca Mediano del Consejo Mundial de Boxeo, dijo que la idea es seguir en el pugilismo cuatro años más, y también confesó los errores que lo llevaron a tocar fondo.

El periodista Diego Martínez del diario Reforma de México le cuestionó al peleador de 34 años de edad , durante la sesión del WBC Talks que organiza virtualmente el organismo boxístico, cuál era el peor error que había cometido como boxeador y también afuera del cuadrilátero.

“Creo que puedo seguir peleando cuatro años más, fácil, pero debo cuidarme como lo estoy haciendo, pues no soy un peleador golpeado, y ahora que estuve inactivo, creo que Dios me ayudó con eso, pues con la vida que llevaba antes, a lo mejor habría estado acabado, pero ese tiempo me sirvió para darme cuenta de muchas cosas”, dijo.

-¿Cuál es el peor error que tuviste como boxeador?

“Mi peor error en el boxeo fue pensar en un momento de mi carrera, que nadie me podía ganarme y que yo podía hacer lo que quería, estaba fuerte, pensaba que todo era físico y se me olvidó estar bien de la cabeza”.

-¿Y fuera del ring?

“En mi vida, como persona, no me arrepiento de nada, pero sí nunca me hubiera gustado tener alguna adicción a alguna droga o algo así, me arrepiento no de probar, sino de tener una adicción a algo que me desvió de algo que quise, que es el boxeo”.

Por lo pronto, el “Pelón” reveló que ya tuvo una llamada con el ex campeón Rocky Fielding, británico que el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez derrotó en diciembre de 2018 para arrebatarle el cetro Supermediano. Julio y Rocky podrían enfrentarse a fines de este año.