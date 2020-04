La disciplina de las MMA hizo que Shaquille O’Neal se convirtiera en campeón de la NBA

La exestrella de los Lakers mencionó que entrenó con su amigo Jon Burke

lEl ex basquetbolista y campeón de la NBA, Shaquile O´Neal, explicó que sus logros en el básquetbol se deben a la práctica de las MMA, pues cuando necesitó de disciplina, éste deporte le ayudó a enfocarse.

“Las MMA son la razón por la que me convertí en campeón. Siempre solía practicar baloncesto, pero no era suficiente. Cuando jugaba baloncesto, era más lucha libre. Entonces, cuando entrené con Jon Burke, un amigo mío en Orlando, y fue así como regresé en la mejor forma de mi vida. Eso fue en 2000. Gané. Dominé”, explicó la estrella de los Lakers a ESPN.

“Pasó que me convertí en una persona de hábitos. Gané un segundo campeonato. Lo hice de nuevo, gané un tercer campeonato. Se puso lindo, me alejó de eso, se perdió. Me cambiaron a Miami, lo volví a hacer, regresé a las MMA y gané el cuarto campeonato”, añadió.

Shaquile ha tenido prácticas con varios atletas de renombre como el miembro del Salón de la Fama de UFC, Forrest Griffin, así como sesiones de kickboxing como Choi Hong-Man.