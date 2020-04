Modificaron los semáforos de Los Ángeles para reducir el exceso de velocidad en vías desiertas por coronavirus

Los angelinos que aún conducen al trabajo durante la pandemia de coronavirus pueden haber notado que se han ajustado los semáforos en Los Ángeles.

El cambio es parte de un esfuerzo por reducir el exceso de velocidad en las calles relativamente vacías de la ciudad en medio de órdenes de quedarse en casa.

Las luces funcionan indefinidamente en modo “nocturno”, lo que les permite operar de manera independiente para atender a los vehículos a medida que llegan.

Según algunos informes, las velocidades promedio de los automovilistas en Los Ángeles han aumentado hasta un 30 % en el último mes.

More families at home mean less traffic. However, open roads are no excuse to speed. Keep yourself and others safe. #SlowDown pic.twitter.com/cOP5q5i8hl

La cantidad de llamadas a la Patrulla de Carretera de California (CHP) ha disminuido en comparación con la cantidad que ocurría durante el tráfico normal, antes del brote de coronavirus.

Pero ahora la agencia está recibiendo llamadas y presenciando más incidentes de vuelcos, colisiones de un solo automóvil y hay más ambulancias respondiendo debido al mayor volumen de conductores acelerando en las carreteras vacías, lo que a su vez trae resultados más peligrosos.

California's empty roadways are NOT an invitation to speed, it's an indicator that many people are rightfully adhering to the Governor's stay-at-home order. Help keep our officers socially distant, obey the law and drive at a safe, legal speed. pic.twitter.com/NuhdG1DxQC

— CHP Headquarters (@CHP_HQ) March 30, 2020