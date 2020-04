Pintó en al auto de una doctora “rata contagiosa”, ahora enfrenta cargos

Finalmente se localizó al autor de los hechos y enfrenta cargos por delitos de odio

La policía local de Barcelona, en España, han identificado al hombre que supuestamente pintó las palabras “rata contagiosa” en el automóvil de una doctora, una ginecóloga que se encuentra luchando contra la pandemia.

Según informa El Diario, la doctora, Silvana Bonino, encontró su auto con la pintada en el aparcamiento de su edificio. En el lateral se leía claramente el tremendo insulto, pero además le pincharon dos llantas.

“Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque”, explicó la doctora al mencionado medio.

La doctora le contó lo sucedido a su esposo, de origen chino y residente en España desde hace años. Él decidió denunciar los hechos a las autoridades.

Una ginecóloga de Barcelona denuncia una pintada de "rata contagiosa" en su coche: "Me parece miserable" https://t.co/Qk3bxwlj9j pic.twitter.com/9FmhYWUxdo — eldiario.es (@eldiarioes) April 15, 2020

Además de reportar el acto vandálico a las autoridades, también lo publicó en redes sociales donde se están mostrando otros casos similares de vejaciones a doctores, trabajadores de supermercados y asiáticos.