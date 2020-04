Texas: Las escuelas quedan cerradas por el resto del año escolar

La orden incluye escuelas públicas, universidades, colegios e instituciones privadas

TEXAS – El gobernador de Texas Greg Abbott el viernes dio una decisión definitiva sobre las escuelas en un informe donde también reveló otras órdenes ejecutivas relacionadas con negocios, hospitales y parques.

Abbott dijo que todas las escuelas en Texas quedan cerradas por el resto del año escolar. En su orden menciona que su medida incluye escuelas públicas, privadas, colegios comunitarios y universidades.

El gobernador había cerrado las escuelas hasta el 4 de mayo en una orden previa, pero en las pasadas dos semanas organizaciones de maestros comenzaron a presionar al mandatario para que no abriera las escuelas este año.

“Consideramos que no estamos en un buen ambiente para que estudiantes regresen a clases este año”, dijo Abbott.

“Estamos coordinando con distritos y universidades sobre los procedimientos para realizar las ceremonias de los alumnos que se gradúan este año”, agregó el mandatario.

Abbott comentó que por ahora es mejor que estudiantes y alumnos terminen el año escolar vía remoto con instrucción en el Internet.

Distritos alrededor del estado han informado que la promoción de los estudiantes será determinada por los últimos tres ciclos de calificaciones administradas y no se tomarán en cuenta las últimas nueve semanas del año escolar.

El rendimiento de los estudiantes en estas últimas semanas solamente puede beneficiar sus calificaciones, no las puede perjudicar. La razón que distritos no van a tomar en cuenta el rendimiento de las pasadas semanas de manera negativa se debe a que algunos alumnos no tienen acceso al Internet o han tenido dificultades para conectarse a las clases virtuales.

