Veterano de guerra consigue recaudar $16 millones de dólares para ayudar con el coronavirus

Un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 99 años de edad ha recaudado casi $16 millones de dólares para trabajadores del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido que están trabajando en la pandemia de coronavirus.

Con la ayuda de un andador, Tom Moore completó unos 100 paseos en su patio trasero, que mide 25 metros (82 pies) de largo.

Moore se propuso caminar la distancia antes de cumplir 100 años, marcándose el desafío con mucha anticipación y haciendo 10 vueltas al día.

Decidió asumir el desafío después de recibir tratamiento del NHS por un cáncer de piel y una fractura de cadera, elogiando a los trabajadores de la salud por su “paciencia” y “amabilidad”.

Moore se fijó un objetivo original de conseguir donaciones por unos $ 1,257 dólares al cambio (£1,000 libras esterlinas), pero recibió mucho más. Por el momento, ha superado los $16 millones de dólares.

Originario de Yorkshire, en el noreste de Inglaterra, Moore sirvió como soldado en India y Myanmar durante la Segunda Guerra Mundial, después de completar un aprendizaje como ingeniero civil.

Thank you London Underground. Sorry I cannot get to see this myself but that is an incredible gesture. The nhs staff and the volunteers are the real heroes fighting this invisible enemy every day. We will win in the end, hopefully soon.#walkwithtom #TomorrowWillBeAGoodDay https://t.co/nwEQbtogY9

— Captain Tom Moore (@captaintommoore) April 15, 2020