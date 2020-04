Conductor ebrio causa la muerte de una niña de un año que viajaba en el asiento frontal sin asiento de seguridad

HOUSTON – Una niña de apenas un año falleció trágicamente el viernes por la noche en un accidente automovilístico, la pequeña viajaba en el asiento frontal sin asiento de seguridad y sujetada solamente con el cinturón de seguridad para adultos.

Seeing far too many crashes. The operator of the red truck, Sergio Milla Iglesias (35) fled the scene & was later apprehended by our units. The driver of the sedan Marvin Buck (55) sustained minor injuries, front seat passenger (Amiyah 1 yoa) died at hospital. Amiyah was not https://t.co/COuyQDQqwP

