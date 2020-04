Gianna Bryant, hija de Kobe, es seleccionada en el Draft de la WNBA

Gianna Bryant, la hija de Kobe, cumplió su sueño de estar en la WNBA, pues la liga de basquetbol profesional estadounidense la honró en el Draft.

La pequeña Gianna fue homenajeada junto con Payton Chester y Alyssa Altobelli, las otras dos chicas que se encontraban en el accidente de helicóptero de enero pasado donde también perdió la vida Kobe Bryant, en el Draft de la WNBA.

La comisionada Cathy Engelbert, quien estaba en su casa en este Draft virtual por el tema del Covid-19, anunció el nombre de cada una de las niñas.

Todas ellas, de 13 años de edad, jugaban a un gran nivel en basquetbol, y tenían el sueño de llegar a la universidad y después brincar a la WNBA.

“Representaban a la próxima generación de estrellas en nuestra liga, lo que podría haberse llamado como la generación Mambacita”, dijo Engelbert.

Los familiares de las tres chicas dieron un mensaje durante la transmisión.

“Habría sido un sueño hecho realidad para ella. Ella quería ser una de las mejores atletas de todos los tiempos, al igual “que su papá”, dijo Vanessa.

The WNBA made Gigi Bryant an honorary draft pick during their draft tonight. Beautiful. pic.twitter.com/Z0CpHNPQVu

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 17, 2020