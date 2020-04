Madre e hija mueren de COVID-19 el mismo día en hospitales de California

En total, se infectaron 9 miembros de la familia

En la comunidad de Hacienda Heights, California, nueve miembros de una misma familia de ascendencia mexicana se contagiaron con el nuevo coronavirus. Dos de ellos, la madre de familia y una de sus hijas, murieron el mismo día en diferentes hospitales, con solo horas de diferencia.

Carolina Tovar, de 86 años; y Leticia Ramírez, de 54, fallecieron el pasado 2 de abril, luego de varios días de ingreso y tras presentar severas dificultades respiratorias.

Sus familiares se encuentran en cuarentena en casa, terminando de recuperarse del virus y tratando de procesar la tragedia.

“Ya han pasado tres semanas desde que nuestra familia se enfermó, pero no nos sentimos completamente recuperados. Encima de todo, tenemos la pérdida de mi mamá y mi hermana, y no sé cuánto tiempo tomará recuperarnos de eso”, dijo a Noticias Telemundo Maribel Tovar, hija de Carolina y hermana de Leticia.

En marzo, ambas mujeres fueron llevadas a varias salas de cuidados de emergencia. La familia sospecha que se contagiaron al tener contacto con el esposo de la anciana, quien sufría de cáncer y murió en enero tras complicaciones respiratorias.

Leticia Ramírez fue la primera en ser internada, el 19 de marzo, cuando sus niveles de oxígenos bajaron drásticamente. La mujer había estado experimentando una tos seca, pero continuó yendo a su trabajo como agente hipotecaria. Poco después de ingresar, su madre también comenzó a sentirse mal y fue trasladada al hospital. Ramírez fue conectada a un respirador artificial, poco después de ser admitida en el centro. Allí los médicos le diagnosticaron diabetes, fallo renal y asma.

El 2 de abril, los médicos le informaron a la familia que Tovar también necesitaba ser conectada a un respirador. La familia decidió no conectarla, pues dijeron estar respetando los deseos de la anciana, quien falleció el mismo día.

El adiós fue tan duro como lo ha sido para los miles de familias que han perdido a algún miembro durante la pandemia. Una docena de parientes, entre ellos nietos y bisnietos de Tovar, se juntaron delante de una pantalla desde sus casas para despedir a la anciana durante una llamada de FaceTime. Tovar tenía seis hijas, dos hijos y varios nietos.

Solo horas después de que la anciana dejara de respirar, la familia recibió otra llamada del hospital donde estaba Leticia Ramírez. Los médicos les informaron que se mantenía viva básicamente por el trabajo del respirador. Entonces la familia decidió desconectarla de las máquinas. La mujer falleció minutos después.

Dos mujeres “inseparables”

Ambas mujeres se encontraban en hospitales diferentes y ninguna de las dos supo que la otra había fallecido. La familia asegura que eran inseparables.

Leticia era la persona que cuidaba más de cerca de su madre, a quien semanalmente acompañaba al hospital para sus tratamientos de diálisis. Con frecuencia se les veía cocinando y viendo películas juntas. Ellas eran las que preparaban las fiestas familiares y servían de lazo entre todos.

En un reporte de Los Angeles Times, la familia las describió como “las matriarcas” del núcleo.

“Perdimos a las dos al mismo tiempo, estamos sufriendo dos penas al mismo tiempo. No hemos podido tener un funeral de respeto”, dijo Gina Tovar, hija de Carolina y hermana de Leticia.

Mientras varios de los miembros de la familia necesitaron ser hospitalizados, otros dieron positivo al COVID-19 sin presentar síntomas.

Es el caso de Rogelio Lara, esposo de Maribel Tovar. Ella trabajaba junto a su hermana Leticia, de quien cree hacerse contagiado, antes de contagiar a su esposo y su hija adolescente.

“Cuando nos diagnosticaron, decidimos aislarnos cada uno en su cuarto y empezamos a usar máscaras y guantes todo el tiempo, aunque vivimos en la misma casa”, dijo Lara, quien también envió un mensaje a las personas que aún no han tomado en serio la gravedad de la pandemia.

“Que no presentes síntomas, no significa que no tienes el virus. Yo salí positivo, sin síntomas. Era la persona más peligrosa, porque podía contagiar a otros sin saberlo”, dijo.

La familia Tovar-Ramírez no es la única en la que se han reportado contagios generalizados y han fallecido varios miembros.

A mediados de marzo la familia Fusco-Jackson, residente en Nueva Jersey, perdió a siete miembros que se contagiaron con COVID-19. Cuatro de ellos murieron en cuestión de días, algunos a solo horas de diferencia de otros.

Las autoridades dijeron en ese momento que se creía que los contagios comenzaron durante una cena en la que estuvo invitado un amigo de la familia de 69 años que dio positivo al virus y murió más tarde, convirtiéndose en el primer fallecido del estado.

