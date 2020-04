Carlos Vela, tercer deportista más popular de Los Angeles, detrás de LeBron y Cody Bellinger

La figura del delantero mexicano Carlos Vela sigue creciendo dentro de la MLS y cada vez tiene más aceptación popular.

Al menos eso fue lo que reflejó una encuesta realizada por la Universidad Loyola Marymount, de California, en la que Vela se colocaba como el tercer atleta más popular de la ciudad de Los Angeles.

Con apenas dos temporadas completa con el equipo local del LAFC, Vela solo era superado por el estelar jugador de los Lakers, LeBron James, y el primera base y jardinero Cody Bellinger, de los Dodgers.

James recibió el 46 por ciento de los votos, seguido por Bellinger, que recibió un 10,7 y Vela acabó tercero con un 8,3%.

First, Carlos Vela!

Now, Cody Bellinger and Mike Trout!

Who's next? #MVPs pic.twitter.com/kRrNhdt38q

— ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) November 17, 2019