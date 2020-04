Ya hay uno nuevo en el Top 5: ¿Conoces los estadios más grandes del mundo?

La nueva macrojoya de la arquitectura mundial ha iniciado su construcción, se lleva a cabo en China y será uno de los estadios más grandes del mundo.

Se trata del nuevo estadio del Guangzhou Evergrande, una instalación que se prevé que se pueda inaugurar en 2022 con un diseño impactante, espectacular, en forma de flor de loto, desarrollado por el estadounidense con base en Shanghai Hasan Syed, y que presume que será un auténtico monumento.

Chinese side Guangzhou Evergrande have begun construction on their new 100,000-seat stadium, at an estimated cost of $1.7 billion 🤯🌸 pic.twitter.com/AWXLuZNtxy

Su proyecto fue elegido entre ocho procedentes del Reino Unido, Australia y Estados Unidos y se presenta como la nueva ‘macrojoya’, cuyo coste aproximado se estima ascenderá a $1,700 millones de dólares y tendrá un aforo para 100.000 espectadores, con lo que entrará de pleno en el ‘top 5’ de los estadios del mundo.

De hecho, el presidente del conglomerado Evergrande, Xia Haijun, llegó a asegurar que se convertira “en un nuevo hito de clase mundial comparable a la Ópera de Sydney y al Burj Khalifa de Dubai, y en un importante símbolo del fútbol chino para el mundo”.

Además, apenas se construya entrará a la lista de los estadios más grandes y más modernos del mundo:

El récord lo tiene en estos momentos el Rungrando Primero de Mayo de Pyongyang, inaugurado en 1989 y donde juega la selección norcoreana.

74' Here's a picture of the Rungrado 1st of May Stadium in Pyongyang. Still 0-0 between the Blues and 4.25 SC. (3-0) #425vBEN #AFCCup2017 pic.twitter.com/776MpXyPHb

El Michigan Stadium, situado en Ann Arbor, es el segundo más grande, con 107.601 asientos.

El Melbourne Cricket Ground, con un aforo de 100.024, aparece actualmente para cerrar el podio.

What's the best atmosphere you've ever experienced at the 'G? pic.twitter.com/CmvEBcQ7bp

El Camp Nou se mantiene como el estadio más grande del continente europeo. En la actualidad el aforo oficial es de 99.345.

Soccer City de Johannesburgo, el estadio que se construyó para el Mundial de Sudáfrica 2020, con aforo de 94.736.

