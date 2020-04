Arrestan a sospechoso de asesinato en playa reabierta al público en Florida

Las ganas de disfrutar del sol y la brisa del mar le costaron la libertad a un hombre en Florida.

La Policía de Jacksonville Beach informó que Mario Matthew Gatti, 30 años, fue arrestado el domingo en la mañana cerca de una duna de arena. El hombre era buscado desde enero por el asesinato de un hombre en Pennsylvania.

Gatti vestía una pantaloneta con la imagen de la bandera de Estados Unidos, una camiseta y un saco sin mangas cuando fue arrestado.

This morning while officers patrolled the beach proper they captured a Fugitive from Justice, wanted in Arnold, Pennsylvania for Homicide. Good job! pic.twitter.com/JKRmHFTydw

— COJB Police (@JaxBeachPD) April 19, 2020