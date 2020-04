Cómo pasar corriente a la batería de un auto de manera correcta

Si tu auto ha sufrido una descarga de la batería, sigue estos sencillo pasos para recuperar la energía de la misma y poner en marcha tu auto nuevamente

Seguramente a todos en alguna ocasión nos ha pasado que el auto no enciende, y de inmediato pensamos en la primera opción que es la batería. Probablemente se descargó, o dejamos alguna luz encendida y esto provocó que se descargara, etc, etc.

Aunque la solución más fácil es llamar al seguro del auto para que arregle el imprevisto, en ocasiones esto toma demasiado tiempo, sobre todo si se tiene prisa por llegar a alguna cita de trabajo o algún compromiso relevante. Si es tu caso, o simplemente deseas saber cómo solucionar este problema, aquí te decimos qué debes hacer para pasar corriente de un auto a otro de la manera correcta, y así recargar nuevamente la batería averiada.

Para empezar, necesitarás unas pinzas de arranque, o también conocidos como cables para pasar corriente, y que se distinguen por ser un par de pinzas de color negro y otro par de color rojo. No necesitas adquirir unas pinzas demasiado costosas, con que tengan una calidad aceptable es suficiente, pues en realidad su uso será testimonial y sólo en caso de emergencia.

IMPORTANTE: Durante todo el proceso hay que evitar que una pinza toque con la otra o que toquen alguna parte metálica del auto.

1. Primero usa un extremo del cable con pinzas de color rojo y colócalo en la terminal positiva (+) del coche donante, posteriormente usa el otro extremo y colócalo en la terminal positiva del coche sin batería.

2. Como segundo paso, coloca un extremo del cable con pinzas de color negro en la terminal negativa (-) de la batería del coche donante, y el otro extremo a la terminal negativa de la batería del auto que no arranca.

3. Enciende el coche donante y acelera ligeramente, de esta manera estarás mandando electricidad al auto averiado y, al mismo tiempo, produciendo cierto excedente de electricidad para el donante.

4. Enciende el auto cuya batería se ha descargado.

5. Una vez que el auto averiado ya encendió, desconecta primero las pinzas de color negro (-), y después las pinzas de color rojo (+).

De acuerdo con el portal Motorpasion, en caso de que el coche no arranque podremos dejar que el auto donante continúe mandando electricidad durante unos minutos y hacer un segundo intento, pero si no arranca lo mejor será dejarlo tranquilo y, entonces sí, será momento de llamar al seguro de auto o la grúa para llevarlo a un mecánico.

Es importante saber que si insistes demasiado con los cables de las pinzas se pueden sobrecalentar y estropearse o quemarse.

Aquí otra recomendación de cómo pasar corriente de un auto a otro de manera segura.

**********

