Comprendiendo la neumonía, una complicación peligrosa del coronavirus

Los científicos, y el resto de nosotros, cada día aprendemos más sobre COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus que se ha extendido por todo el mundo.

Para aquellos que contraen COVID-19, desarrollar neumonía es una complicación común.

“La neumonía es esencialmente una infección de los pulmones”, dice Nikita Desai, MD., médico pulmonar y de cuidados críticos en la Cleveland Clinic Los síntomas pueden incluir tos, dificultad para respirar, fiebre, malestar general, dolor en el pecho y producción de esputo o flema.

La neumonía a veces es más leve, lo que significa que aún puedes realizar al menos algunas de tus actividades diarias, aunque puedes sentirte bastante enfermo. Esto a veces se llama neumonía ambulante, porque puedes caminar, dice Desai.

Sin embargo, en muchos casos, la neumonía es grave y envía a las personas al hospital, necesitando el uso de un ventilador o incluso provoca la muerte. Aparte de la COVID-19, la neumonía generalmente envía a más de 250,000 personas al hospital y mata a unas 50,000 cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC).

Todavía no sabemos qué porcentaje de personas con COVID-19 desarrollarán neumonía, pero sabemos que algunas han muerto como resultado. Hablamos con expertos en medicina pulmonar para averiguar qué entienden actualmente los científicos sobre la neumonía relacionada con la COVID-19. A continuación, encontrarás las preguntas y respuestas claves.

¿Qué causa la neumonía?

Las bacterias, las infecciones por hongos y los virus como el coronavirus, pueden provocar neumonía, aunque la forma en que se desarrolla puede variar. Por ejemplo, los virus pueden causar neumonía directamente. Pero en algunos casos, si una infección respiratoria viral es lo suficientemente grave, puede dañar los pulmones y dejarlos vulnerables a una infección secundaria: la neumonía bacteriana. Esto es común con la influenza, aunque los científicos no están exactamente seguros de la frecuencia con la que ocurre.

¿Cómo podría saber si tengo neumonía?

Los médicos generalmente diagnostican la neumonía evaluando tus síntomas y tomando una radiografía de tórax. Una radiografía es crítica en el diagnóstico de la neumonía, según Nicholas Hill, MD., jefe de la división de cuidados críticos pulmonares y medicina del sueño en Tuffs Medical Center en Boston y ex presidente de la Amerian Thoracic Society. “A menudo vemos lo que llamamos infiltrados, sombras anormales que indican la presencia de una neumonía”, dice.

Un médico también puede escuchar tu respiración para detectar el crujido de los fluidos en los pulmones, lo que puede ocurrir debido a la inflamación de una infección, dice.

¿Cómo se trata generalmente la neumonía?

Si tu médico te diagnostica neumonía, probablemente te someterá a pruebas adicionales para ayudar a determinar si tu enfermedad es causada por bacterias o virus, porque el tratamiento depende del tipo de neumonía. Sin embargo, esto puede ser complicado, en parte porque puedes tener una infección viral y una infección secundaria por neumonía bacteriana al mismo tiempo.

A veces, se pueden identificar infecciones virales. Por ejemplo, tu médico puede hacerte una prueba de influenza, que arrojará un resultado rápido. Si la causa es la influenza, probablemente recibirás un medicamento antiviral como el oseltamivir (Tamiflu).

Sin embargo, los resultados de las pruebas de neumonía bacteriana, que se trata con antibióticos, pueden tomar uno o dos días, e incluso con las pruebas, los médicos a menudo no pueden determinar la causa. En estos casos, puede ser imprudente esperar antes de comenzar a tomar antibióticos, señala Hill, por temor a que la infección empeore. Por lo tanto, a menudo se recetan antibióticos antes de que lleguen los resultados de las pruebas; con frecuencia se administra amoxicilina primero. Una vez que los resultados de la prueba regresen, el tipo de antibiótico prescrito puede ajustarse para atacar mejor las bacterias subyacentes. (Los científicos están trabajando en el desarrollo de mejores pruebas para identificar las causas bacterianas más rápido, para reducir el uso innecesario de estos medicamentos).

Algunas personas se enferman lo suficiente con neumonía como para necesitar hospitalización. Si tienes neumonía, los médicos pueden decidir si necesitas permanecer en un hospital observando el nivel de oxígeno en tu sangre, si tienes algún deterioro cognitivo o funcional, si muestras signos de sepsis (una complicación potencialmente mortal de una infección) y otros factores.

¿La neumonía relacionada con COVID-19 está siendo diagnosticada y tratada de manera diferente?

El diagnóstico de neumonía en este momento puede ser más desafiante de lo habitual, debido a la logística para tomar radiografías en personas sospechosas de tener COVID-19, según Michael Niederman, MD., director clínico y jefe asociado de atención pulmonar y crítica de Weill Cornell Medicine. Esto se debe a que el equipo de imágenes utilizado para alguien que puede tener COVID-19 requiere una desinfección exhaustiva después, y varias personas y áreas del hospital o del centro de salud pueden estar expuestas antes, durante y después. Para la COVID-19, dice, “El punto de partida de tomar una radiografía para reconocer la neumonía no es tan simple como era antes”.

De lo contrario, un caso de neumonía por COVID-19, generalmente se diagnostica de la misma manera que otros tipos. A veces, las radiografías de tórax pueden indicar si una neumonía es viral o bacteriana, pero incluso en casos de una causa viral probable, la imagen no puede decir a los médicos qué virus es el culpable, dice Desai. Hacer la prueba para detectar la influenza, y si esta prueba es negativa, la prueba para detectar COVID-19 puede ayudar a determinar la causa.

En términos de tratamiento, a pesar de que el COVID-19 es un virus, es probable que las personas que desarrollan neumonía grave reciban antibióticos, en caso de una infección bacteriana secundaria, según expertos con los que hablamos.

Hasta ahora no está claro con qué frecuencia las personas con COVID-19 desarrollan neumonía bacteriana secundaria, dice Charles Dela Cruz, MD., Ph.D., director del Centro de Investigación y Tratamiento de Infecciones Pulmonares de la Universidad de Yale. Sin embargo, durante la pandemia de la influenza H1N1 en 2009, las infecciones bacterianas secundarias fueron comunes.

Más allá de eso, sin embargo, otra diferencia importante con COVID-19 es que no hay tratamientos probados para combatir eficazmente el virus. Las personas hospitalizadas por COVID-19 recibirán atención de apoyo, como oxígeno. Algunas personas también han recibido medicamentos antivirales, pero ninguno ha demostrado ser efectivo contra el virus en ensayos clínicos.

¿Son algunas personas más propensas a sufrir efectos graves de la neumonía?

Las personas con mayor riesgo de contraer una neumonía grave son los adultos mayores y las personas con afecciones de salud subyacentes, como diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y cualquier persona con un sistema inmunitario debilitado. En los datos más recientes de los CDC, las personas mayores de 85 años corrían el mayor riesgo de morir por COVID-19 (aunque los datos no desglosaron las causas específicas de muerte).

Es importante tener en cuenta que la neumonía no es la única complicación potencialmente grave del COVID-19. También son posibles la sepsis, el daño a los órganos y una afección llamada síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS), que ocurre cuando se acumula líquido en los pulmones. Las personas con ARDS a menudo necesitan la asistencia de ventiladores para poder respirar. Todas estas complicaciones son más probables en las personas en categorías de alto riesgo.

¿Qué debo hacer si sospecho que es COVID-19 o neumonía?

Los principales síntomas de COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. De acuerdo con los CDC, debes llamar a un proveedor de atención médica si desarrollas estos síntomas para averiguar si necesitas buscar atención médica, es posible que muchas personas no necesiten ser tratadas en una clínica u hospital por COVID-19 o por una caso leve de neumonía.

Si no necesitas ser hospitalizado, quédate en casa, descansa mucho y mantente hidratado. Trata de mantenerte alejado de cualquier otra persona en tu hogar y mantente al día con las buenas prácticas de higiene, como lavarte las manos y cubrirte la boca al toser, para evitar infectar a otras personas.

En términos generales, tener problemas para respirar y dolor en el pecho constante son signos de una posible emergencia por neumonía, influenza o COVID-19 y deben incitarte a buscar atención médica de inmediato. Normalmente, eso significaría visitar un departamento de emergencias. Ahora que el COVID-19 está circulando ampliamente, los CDC recomiendan llamar al 911 y decirle al operador que podrías tener COVID-19 para que los rescatistas puedan prepararse adecuadamente.

¿Debo vacunarme ahora contra la influenza y las bacterias neumocócicas?

Junto con la vacuna de la influenza hay vacunas disponibles contra algunas de las causas bacterianas comunes de la neumonía. Las vacunas antineumocócicas se recomiendan para adultos mayores de 65 años y personas con ciertas afecciones de salud subyacentes.

Les preguntamos a los expertos si todavía es una buena idea vacunarse contra la influenza si no la han recibido este año, dado que la temporada de influenza ha comenzado a disminuir.

Dela Cruz dice que duda en recomendar una vacuna contra la influenza en este momento, especialmente para las personas que se encuentran en categorías de alto riesgo, debido a la posibilidad de exposición al coronavirus durante una visita a un consultorio o clínica de atención médica. Si bien es importante reducir la probabilidad de contraer influenza en este momento, si optas por una vacuna, Hill recomienda obtenerla en una farmacia en lugar de un consultorio médico. “Preferirías ir a un lugar donde las personas que podrían tener COVID no estén alrededor”, dice

En cuanto a la vacuna antineumocócica, Niederman recomienda consultar a tu médico de antemano para asegurarte de que obtengas la más adecuada para ti y en el momento adecuado. (Todos los adultos deben recibir la vacuna conocida como PPSV23 o Pneumovax a los 65 años; algunos también deben recibir la PVC13 o la Prevnar 13) Y si recibes la vacuna, hazlo en una farmacia.

