Datos atrasados de un laboratorio aumentan drásticamente la cifra de coronavirus en L.A.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles emitió una rueda de prensa para informar los nuevos datos del COVID-19 en el condado.

La directora del departamento, Dra. Barbara Ferrer, confirmó 1,491 casos de coronavirus para elevar la cifra a un total de 13,816 confirmados en el condado. Sin embargo, la cifra no representa el número de casos en un día.

Ferrer aclaró que las cifras presentadas hoy incluyen los datos de un importante retraso presentado en uno de los laboratorios. “Durante el fin de semana recibimos los datos atrasados de pruebas realizas por un laboratorio entre el 7 y el 14 de abril”, afirmó.

@lapublichealth Announces 17 New Deaths Related to #COVIDー19 & 1,491 New Cases of Confirmed COVID-19 in LA County. 13,816 total cases 617 total deaths. 1,191 new cases are from a backlog of tests received from one lab. View https://t.co/mPwZiArpM6 pic.twitter.com/giK610jmoW

— LA Public Health (@lapublichealth) April 20, 2020