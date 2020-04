Inutilizable así quedo el emblemático skate park de Venice Beach

Debido a la reiterada violación de la orden “Más seguros en casa” por parte de varios ciudadanos, las autoridades han decidido dejar el skate park de Venice Beach inutilizable.

La autoridades del Departamento de Recreación y Parques del condado de Los Ángeles aseguraron que la medida era necesaria debido a reiteradas violaciones al cierre.

Venice Beach city workers make the Skate Park unusable ☹️😵☹️ because of the Covid pandemic. Skaters near by probably checking Twitter for updates 😷 pic.twitter.com/9hs9nRKXUU

— stu mundel (@Stu_Mundel) April 17, 2020