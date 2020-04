¡Irresistible oferta para que se quede Neymar! El PSG planea poner sobre la mesa una cantidad que ni el Barcelona podría pagar

Cada vez suenan más fuertes los rumores de que el Barcelona irá con todo por Neymar para el próximo mercado de verano, pero los blaugrana no contaban con que su club actual, el París Saint-Germain, opondría resistencia y buscaría conservarlo poniendo sobre la mesa una oferta millonaria irresistible para el brasileño.

De acuerdo con reportes del diario español Mundo Deportivo, el conjunto parisino busca ganarle la partida al catalán con una propuesta de renovación contractual a Neymar hasta el 2025, que consistiría en un salario de más de $41 millones de dólares por temporada, es decir, por más de $164 millones de dólares de ganancia en los 4 años posteriores.

Esta mega oferta dejaría fuera de la disputa al Barça y a casi cualquier club, ya que con la crisis financiera que dejará la pandemia, la cual parece no afectarle mucho al equipo del (QIA) Fondo Soberano de Qatar, dueño absoluto del club que preside el empresario catarí Nasser Al-Khelaïfi, el astro brasileño difícilmente tendría una mejor propuesta económica.

Sin embargo, está claro que no todo es dinero, que Neymar no ha estado muy cómodo últimamente con el equipo francés y que tiene un vínculo grande con la institución blaugrana, pero sobre todo con excompañeros y amigos como Luis Suárez y Lionel Messi, así que bien podría sacrificar lo económico a cambio de estar a gusto, por lo que esta novela continuará en suspenso.

