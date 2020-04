¡Qué bárbaro! “Chicharito” Hernández se fue en blanco también en su debut en la eMLS

Javier “Chicharito” Hernández sigue sin marcar gol en Estados Unidos, no pudo hacerlo en las dos jornadas de la MLS antes de que el torneo se suspendiera y tampoco pudo hacerlo este domingo en su debut en el fútbol virtual del FIFA 20 en el campeonato llamado eMLS.

El delantero mexicano fue el elegido para representar a su club en el Clásico del Tráfico, donde enfrentó a su colega Adama Diomandé, del LAFC, pero el resultado fue adverso por la mínima diferencia para el LA Galaxy. El primer tiempo estuvo parejo, pero en el segundo el jugador noruego de los black and gold impuso condiciones y al minuto 52, con un potente remate de sí mismo en su versión virtual, marcó el único tanto del encuentro, con todo y festejo “doble” en la cara de “Chicharito”.

Más tarde vino la debacle para el equipo galáctico, ya que el partido de vuelta, en el que se enfrentan videojugadores profesionales también fue para el LAFC, manejado por RemmiMartinn, quien derrotó 3-1 a Giuseppe Guastella, alias “The Godfather“, quien estuvo lejos de remontar el marcador que ya le había dejado Hernández.

From the bottom of my heart I will like to thank everyone who tuned into support me and ⁦@CH14_⁩ in the ⁦@eMLS⁩ tournament special. pic.twitter.com/0G37hsBMP3

— Giuseppe Guastella (@Guastella11) April 20, 2020