¡Será como estar en el evento! El Draft 2020 de la NFL podrá verse vía streaming

Será la primera vez que el Draft se realice de manera online

El Draft 2020 de la NFL estaba planeado para ser un evento espectacular en Las Vegas, sin embargo, las medidas de seguridad para reducir los contagios por el coronavirus esfumaron esa posibilidad y en cambio el evento será online.

El Draft 2020 de la NFL se llevará a cabo del jueves 23 al sábado 25 de abril.

El jueves 23 a las 8 pm ET será la primera ronda. Al día siguiente, el viernes 24, será el turno de las rondas 2 y 3 a las 7 pm ET. Finalmente, el sábado 25 se realizarán las rondas 4-7 iniciando a las 12 pm ET.

Por primera vez en la historia, el Draft se realizará de manera virtual. Los 32 equipos de la NFL elegirán a sus jugadores de manera virtual, operando directamente desde sus casas.

El Draft 2020 de la NFL podrá verse vía streaming por NFL Network y fuboTV. Si no cuentas con este servicio, puedes acceder a una prueba gratuita.

También podrás seguir el Draft por televisión en ABC, ESPN, ESPN Deportes y por radio en ESPN Radio.