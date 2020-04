Barça, Madrid, Inter… Los clubes que aprovechan la pandemia y aceleran las remodelación de sus estadios

Ahora sí que no hay mal que por bien no venga y parece que algunos de los grandes equipos europeos podrían estar acelerado las renovaciones de sus estadios pensando en que podría jugarse sin público, quizás hasta mediados del 2021.

Vale la pena recordar a los colosos europeos que renovarán o estrenarán sus instalaciones próximamente para convertirlos en los estadios más futuristas del viejo continente.

Real Madrid –Estadio Santiago Bernabéu

Barcelona – Camp Nou

Chelsea – Stamford Bridge

Chelsea have got approval for their new £500 million stadium at Stamford Bridge. Stunning designs!!! pic.twitter.com/igYiAhe4zq

— Football Stuff (@FootbalIStuff) March 6, 2017