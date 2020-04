“Chivas vs. América es el único clásico”: ‘Bam Bam’ Zamorano termina con la polémica y hace a un lado a los Tigres

El chileno no ve a los felinos como un acérrimo rival de las Águilas

En época reciente, América y Tigres han desarrollado una gran rivalidad al ser los equipos más ganadores de la última década, por ello, hay quien habla de que ya es un clásico en México, una afirmación que ha creado mucha polémica.

Una voz autorizada habló sobre el tema, el chileno Iván Zamorano dejó muy clara su postura y en entrevista con La Opinión comentó que el América solo tiene un clásico y es ante las Chivas.

“Los grandes clásicos del fútbol mexicano siguen siendo América vs. Chivas, detrás América vs. Pumas y América vs. Cruz Azul. El América vs. Tigres se puede transformar en una gran rivalidad o una de las más grandes rivalidades pero de ahí a transformarlo en un clásico yo creo que falta mucho“, comentó el ‘Bam Bam’.

Zamorano resaltó lo que han logrado tanto América como Tigres en los últimos años y aceptó que es un partido atractivo, aunque el lugar de acérrimo rival de las Águilas lo tiene el Rebaño.

“Es un partido interesantísimo, son los equipos que han marcado la última década, que han ganado más títulos, se transformó en una rivalidad sumamente interesante pero de ahí a posicionarlo como un clásico no creo. El gran clásico del fútbol mexicano es América vs Chivas”, reiteró el exfutbolista.

El ‘Bam Bam’ Zamorano jugó dos años en América y fue campeón en el Verano de 2002, además se ganó el corazón de los americanistas por sus grandes actuaciones y su carisma.