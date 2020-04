El peleador Lyman Good se contagió de coronavirus y estaba programado para pelear en UFC 249

"American Cyborg" fue el primer campeón mundial welter de la empresa Bellator

El peleador estadounidense Lyman Good contó su experiencia, luego de que se contagió de coronavirus y estuvo a punto de participar en la cartelera de UFC 249 programada para el 18 de abril y que finalmente no se realizó porque la empresa no contó con el apoyo de ESPN.

Fue el propio peleador quien decidió retirarse del evento, luego de que haciendo sparring sentía que cuerpo no le respondía. “Conozco mi cuerpo. He pasado por todo. He pasado por muchas lesiones y muchas otras cosas. Pero la enfermedad fue diferente. Como atleta profesional, siempre estamos presionando constantemente nuestros cuerpos”, destacó el peleador de MMA.

“Me preocupaban mis compañeros de equipo, mis preparadores y cualquier persona que estuvo conmigo. Los pude haber contagiado y si se hubiesen puesto mal, me hubiera sentido responsable”, agregó Lyman Good.

Ahora que se ha recuperado al cien por ciento, tanto él como su pareja, aseguró que tiene cuentas pendientes y está listo no sólo para regresar a los entrenamientos, sino para volver al octágono de UFC y pelear.