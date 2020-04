Gana gran premio de lotería y su esposa cree que le está dando un infarto

El pasado 28 de marzo, un hombre llamado Randall McDuff, quien radica en Coldstream, en Columbia Británica, en Canadá, participó en un sorteo de lotería llamado “Lotto 6/49″.

Luego de una semana de haber comprado los billetes de lotería, Randall acudió a la tienda en donde compró sus billetes para revisar cuál había sido el resultado del sorteo y para su sorpresa, descubrió que la combinación de uno de sus billetes coincidía con la ganadora.

Randall salió impactado del local, con la respiración sumamente agitada. Su esposa que lo esperaba al interior de su auto se asustó, pues creyó que le estaba dando un infarto; sin embargo, su esposo le notificó que se encontraba perfectamente de salud y que estaba alterado luego de enterarse que había ganado un premio equivalente a $700,000 dólares en la lotería.

After checking his lottery numbers at a Vernon 7-Eleven store recently, Randall McDuff's wife wondered if he was having a heart attack when he returned to the car. https://t.co/iMG5vMal8v

— The Daily Courier (@KelownaCourier) April 15, 2020