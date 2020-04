Llega la ePremier League: Raheem Sterling será una de las estrellas que tomará el mando para jugar FIFA 20

Tal y como sucedió con la eLiga MX y la eMLS, próximamente tendremos un nuevo torneo de fútbol virtual, el primero en Europa, ni más ni menos que en Inglaterra, uno de los cinco países que tienen las ligas más importantes del continente: la ePremier League.

Torneo Invitational de la Liga ePremier es el nombre oficial de esta competencia, donde los 20 equipos tendrán presencia a través de jugadores que los representarán tomando los controles en duelos de eliminación directa.

Premier League footballers will be putting their EA SPORTS FIFA 20 skills to the test in the inaugural ePremier League Invitational tournament

starring players such as Raheem Sterling, Trent Alexander-Arnold, Andre Gomes, Wilfried Zaha and Andre Gomes https://t.co/EtA0FfZABE

— Tipsway Global Football Previews & Tips (@TipswayPreviews) April 21, 2020