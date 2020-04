Muere joven ex modelo Playboy; sospechan suicidio

Su familia dice que la cuarentena complicó sus problemas emocionales y de alcohol

Ashley Mattingly, ex modelo Playboy, fue hallada muerta a los 33 años en su hogar en Austin (Texas), en un aparente suicidio.

Ayer, un portavoz de la oficina forense del condado Travis dijo que cualquier toxicología o autopsia a Mattingly podría demorar entre 30 y 90 días, informó Fox News.

Mattingly, quien fue Miss Mazo 2011 de Playboy, había estado viviendo en Austin durante los últimos dos años y aparentemente luchó contra el abuso del alcohol, pero estaba tratando de mejorar, dijo su familia a TMZ.

Según sus parientes, la orden de cuarentena no ayudó a Mattingly, quien recientemente adoptó un cachorro de 9 meses “para ayudarla con su soledad”.

El hermano gemelo de Mattingly, Billy, confirmó la trágica noticia de la muerte de su hermana en Facebook el domingo, recordándola como una “estrella de rock” y “reina de belleza”.

La hermana de Mattingly, Christy Deweese, también escribió en Facebook: “Debido a que no puedo encontrar las palabras para decir, dejaré esto aquí. Te amo y te extrañaré todos los días. ¡Vuela hermana alta, sé que eres el ángel más hermoso del cielo!

Según TMZ, Mattingly fue hallada muerta el viernes después de que un amigo preocupado llamó al Departamento de Policía de Austin para hacer un chequeo de bienestar.

Aunque no se ha determinado la causa oficial de la muerte, sus hermanos Billy y Christy informaron al medio que Mattingly “se quitó la vida” el pasado miércoles.

Former Playmate Ashley Mattingly's family is remembering her after she was shockingly found dead at age 33: "We will forever cherish her memories and know that her joy is eternally sealed." https://t.co/1zAfEWuAIV pic.twitter.com/FDRaeUBvjk — E! News (@enews) April 21, 2020

It's a unicorn of numbers go back to school — Ashley Mattingly (@AshleyMattingly) March 9, 2015

I am devastated. My friend #ashleymattingly took her own life. If you are struggling please reach out for help. She was only 33 RIP #playmatesister 😢😢😢 pic.twitter.com/P560nV73Ap — Carrie Stevens (@CarrieStevensXO) April 20, 2020

Busque ayuda