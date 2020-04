“Perfección o muerte”: cinco documentales de impacto para quienes están hambrientos de deportes

La tragedia de un ícono global, la magia del FC Barcelona, Fernando Valenzuela y el antecesor de Jordan en España te harán admirar, gozar y también llorar

Mi amigo Arthur Whang es abogado y el mejor fanático a los deportes que conozco. Él sabe de deportes, los analiza como un doctor y también los vive con buen grado de locura: por varios años tuvo de manera simultánea boletos de temporada para tres equipos de distintas ligas mayores de Estados Unidos.

A principios de 2019, Arthur me convenció de ir a su casa para ver el documental “Free Solo”, que trata sobre el deporte de la escalada (climbing). A mí me gustan los deportes de conjunto y el boxeo; la escalada me causa admiración, pero no me interesa y la única vez que hice un rápel (el descenso sobre paredes de piedra) fue suficientemente aterrador para no volver a intentarlo en mi vida.

Pero mi amigo insistió y me dijo: “La historia de la que trata ‘Free Solo’ es la mayor hazaña que jamás haya habido en los deportes“. Cuando un conocedor como él insiste, yo le hago caso.

Estamos en abril de 2020, en plena sequía deportiva por la pandemia, y me resisto a mirar en la TV o en internet otra repetición de un partido o combate clásico. Necesito de otra dieta, algo real, diferente, algo nuevo o al menos nuevo para mí; necesito de algo que me impacte, que me ilustre y me divierta. Estoy seguro que hay muchos como yo.

A continuación, cinco documentales deportivos que recomiendo, para aferrarnos a esa gran montaña de roca llamada deportes:

FREE SOLO

2018

El Capitán es una icónica montaña de granito localizada en el parque nacional de Yosemite, en la Sierra Nevada de California. El monolito mide 914 metros desde su base hasta la cima, y escalar su imponente pared vertical siempre ha sido el sueño de quienes a eso se dedican. El 3 de junio de 2017, el escalador californiano Alex Honnold intentó lo imposible: escalar El Capitán sin cuerdas.

En otras palabras, Honnold buscó trepar una inmensa pared de roca sin ninguna protección, apoyándose en pequeñas salientes de piedra y sosteniéndose con sus dedos -muchas veces solo con las yemas- de las más diminutas grietas, en un trayecto suicida que National Geographic, la empresa distribuidora del filme, resumió como “perfección o muerte”. Es difícil entender por qué alguien decidiera ir en busca de conseguir algo tan improbable y a un precio que no podría ser más alto: la vida misma. Pero el documental dirigido por Elizabeth Chai y Jimmy Chin, que en 2019 recibieron el Oscar a mejor documental por “Free Solo”, lo adentra a uno en el mundo racionalmente irracional de un escalador de élite como Honnold, quien lucha contra sus propias dudas en los días previos al ascenso decisivo. Su reto atlético y mental es por sí solo titánico y heroico, pero el trabajo de filmación no desmerece, con un equipo que igualmente arriesgó la vida y que con cualquier posible error podía llevar al escalador a la tragedia.

Cómo ver en Estados Unidos: Hulu (suscripción), Disney+ (suscripción), Youtube $3.99, Google Play $3.99, Amazon Prime Video $3.99, Vudu $3.99

SENNA

2010

Antes de la tragedia de Kobe Bryant el pasado enero, hubo otra superestrella global de los deportes que se mató para hacer llorar al mundo. La diferencia fue que Ayrton Senna da Silva lo hizo en plena competencia.

Este aclamado documental de 106 minutos dirigido por Asif Kapadia muestra el ascenso del piloto brasileño hasta convertirse en la mayor figura del automovilismo de su tiempo, luego se enfoca en su tremenda rivalidad con el multicampeón francés Alain Prost, y más adelante revela la incertidumbre del propio Senna en las horas previas a su impactante muerte el 1 de mayo de 1994 en el Gran Premio de San Marino, en un fin de semana que ya había sido trágico. Sucedió, se explica en “Senna”, en tiempos en los que la Fórmula Uno se planteaba hacer cambios importantes para la mayor seguridad de los pilotos. El temerario ídolo de Brasil tenía 34 años. Aunque Prost criticó la manera en que el filme lo proyecta en un papel muy antagónico, casi de villano, el documental le hace justicia al final mostrándolo a él y otros pilotos rindiéndole respetuoso y afectuoso tributo a Ayrton. Es un material obligado para los aficionados de los deportes, no solo de la Fórmula Uno.

Cómo ver en Estados Unidos: Netflix (suscripción), Youtube $1.99, Google Play $1.99, Amazon Prime Video $1.99

TAKE THE BALL, PASS THE BALL

(Toma la pelota y pásala)

2018

Entre 2008 y 2012 el FC Barcelona alcanzó su mayor esplendor al ganar tres campeonatos de La Liga española de fútbol, dos de la Champions League de la UEFA, dos más de la Copa del Rey y otros siete trofeos. Pero por encima de estos logros del club catalán hubo algo aún más poderoso que quedó para la posteridad: un mágico e inigualable estilo de juego dirigido por el técnico Pep Guardiola.

“Take The Ball, Pass The Ball” (109 minutos) no es un documental especialmente revelador -las hazañas de Messi, Xavi, Iniesta, Puyol y el resto están muy presentes en la memoria colectiva del aficionado-, pero sí una pieza muy bien trabajada, con íntimos testimonios de las estrellas, vibrante, emotiva, como para volver a vivir las hazañas de uno de los más grandes equipos de balompié de la historia. Obvio, para los fans del equipo blaugrana, que tiene 85 millones de seguidores en Instragram, es un platillo obligado.

Cómo ver en Estados Unidos: Amazon Prime Video – desde $3.99

FERNANDO NATION

2010

Cuando llegaba el séptimo inning de cada partido en Dodger Stadium, Fernando Valenzuela, ahora comentarista del equipo, salía del palco de prensa con la idea de evitar los embotellamientos de tránsito afuera del estadio de los Dodgers de Los Ángeles, solo para encontrarse cada ocasión con un centenar de fans esperándole para un autógrafo o una foto… cuatro décadas después de su auge como pelotero.

En el sur de California, Fernando es un ídolo como ninguno. ¿Por qué? La respuesta es bien conocida: la “Fernandomanía”. Pero se puede ver y entender mejor en “Fernando Nation” (54 minutos), documental que ilustra el impacto social del famoso “Toro de Etchohuaquila”, quien en su natal México provocó una revolución en 1981 que hizo del béisbol un deporte muy popular. Lo más sorprendente del filme dirigido por Cruz Ángeles y que es parte del catálogo de 30 for 30 de ESPN, no es ningún momento específico de la carrera del exlanzador zurdo, único de la historia en haber ganado en una misma campaña los premios de Novato del Año y Cy Young, además del título de la Serie Mundial, sino haber convencido al siempre tímido (y hasta misterioso) Valenzuela de colaborar con la producción, contando un poco más de su vida y revelando sus emociones.

Cómo ver en Estados Unidos: ESPN+ (suscripción, $4.99 por mes)

INFORME ROBINSON: YO VI JUGAR A NATE DAVIS

2015

Los primeros dos capítulos del documental “The Last Dance”, que trata sobre Michael Jordan y la dinastía de los Chicago Bulls, empezó el domingo por ESPN con tremendo éxito, al promediar 6.1 millones de televidentes en Estados Unidos. En España, antes de Michael Jordan existió Nate Davis, un prodigioso basquetbolista originario de South Carolina al que las puertas de la NBA nunca se le abrieron.

Un día, Davis recibió una llamada de un directivo de la liga española de baloncesto y ahí comenzó su historia de leyenda. Él volaba por el balón como jamás se había visto nada parecido en Europa. El episodio de 45 minutos dedicado a Davis en el renombrado programa Informe Robinson relata su camino a convertirse en ídolo en ciudades como Valladolid y Ferrol, pero también el terrible golpe de mala suerte que sufrió cuando su esposa recibió una transfusión de sangre infectada con el virus del Sida, lo que le llevó a desaparecer del deporte y a resguardar en total silencio sus hazañas deportivas de regreso en Estados Unidos, donde ahora realiza trabajos humildes sin que sus compañeros, incluso sus familiares, tengan idea del legado de Davis. Treinta años después, Nate Davis viaja de regreso al puerto de Ferrol, y ahí es cuando no podrás evitar soltar una lágrima.

Cómo ver en Estados Unidos: Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=rZ3CD8D2xaM)

La próxima semana: Diego Maradona, André el Gigante, Mike Tyson, béisbol dominicano, Cosmos de Nueva York