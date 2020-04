Podrían ser cientos de miles los infectados con coronavirus en Los Ángeles

La directora del Departamento de Salud del condado de Los Ángeles, Dra. Barbara Ferrer, se refirió a los resultados preliminares del estudio llevado a cabo entre el Departamento de Salud Pública y la Universidad del Sur de California (USC).

El estudio de anticuerpos que empezó a realizarse hace algunos días y que busca dar un panorama más claro de las personas infectadas estima, en un resultado preliminar, que al menos 4.2% de los residentes de la ciudad tendrían los anticuerpos creados en respuesta a la enfermedad.

USC-LA County Study: Early Results of Antibody Testing Suggest Number of #COVID-19 Infections Far Exceeds Number of Confirmed Cases in Los Angeles County. Visit https://t.co/ykORK5zq65 for more pic.twitter.com/2Yw6mZ6D5j

— LA Public Health (@lapublichealth) April 20, 2020