¿Son las hierbas buenas para tu salud?

Consumir verduras y frutas es muy bueno para ti, pero hay otra fuente con gran poder nutricional que debes tener a mano en tu cocina: las hierbas.

Ya sea frescas o secas, estas fragantes hierbas no solo mejoran el sabor de los alimentos, lo que puede ser atractivo cuando el apetito disminuye o las papilas gustativas se apagan, sino que también pueden ayudarte a reducir el consumo de sal.

Es más, los compuestos de polifenoles que le dan a las hierbas su sabor único tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas y otros atributos saludables, dice la doctora Dana Hunnes, dietista principal del Centro Médico Ronald Reagan de la UCLA.

Los polifenoles se han relacionado con efectos beneficiosos para la salud tanto en estudios de laboratorio como en humanos. Algunos, por ejemplo, se han asociado con un bajo nivel de azúcar en la sangre. Pero debido a que la mayoría de las investigaciones han observado a los polifenoles de forma aislada, y no la forma en que las hierbas enteras pueden funcionar como parte de una dieta variada, es difícil establecer de manera concluyente sus beneficios.

De cualquier manera, estos productos botánicos son sabrosos, a menudo baratos y pueden ayudar a mejorar el sabor de todo tipo de carnes y verduras. Aquí te explicamos cómo usarlos.

4 hierbas aromáticas estelares

Aunque gran parte de las investigaciones sobre las hierbas de manera individual es preliminar, estas cuatro son ricas en compuestos saludables.

Cilantro: La planta de cilantro contiene polifenoles que pueden ayudar a combatir la hipertensión. “Las hojas son ricas en poderosos antioxidantes”, dice la doctora Elvira de Mejía, directora de ciencias de la nutrición de la Universidad de Illinois. El cilantro, que tiene un sabor fuerte, que a algunas personas les encanta y a otras les desagrada, se puede usar en sopas, guisos, aderezos e incluso en sándwiches.

Orégano mexicano: A veces usado para hacer chile en polvo, omnipresente en la cocina Tex-Mex, esta hierba tiene naringenina, que puede tener propiedades anticancerígenas. También tiene cirsimaritina, un antioxidante que puede tener efectos antidiabéticos. El sabor es un poco cítrico, distinto del orégano europeo.

Romero: Los científicos han estudiado las propiedades anticancerígenas del romero, que es rico en polifenoles. Crece fácilmente en interiores (y en exteriores en algunos climas), por lo que se pueden cosechar las hojas puntiagudas de una pulgada de largo durante todo el año para salsas, guisos y aliños.

Salvia: Miembro de la misma familia que el romero y el tomillo, la salvia se ha relacionado con la disminución del azúcar en la sangre y la inflamación en estudios con animales. Es posible que esos hallazgos no se apliquen a los humanos, pero no dejes que eso te detenga. La salvia se combina bien con otras hierbas de su familia y puede realzar los sabores de alimentos como las salchichas o las cebollas.

3 salsas ricas en hierbas

Una forma fácil de usar más hierbas en la cocina es hacer salsas que incorporen estas aromáticas plantas, que se pueden usar para mojar pan, mezclar pastas, marinar carne y mucho más. Consejo profesional: Machaca las hierbas frescas (a mano o con un mortero) para liberar más de sus aceites aromáticos.

Chimichurri: El perejil y el pimiento rojo picado son las estrellas de esta salsa con ajo, que es un alimento básico en Argentina. También se puede agregar cilantro, orégano o menta.

Conserva verde: El cilantro ocupa un lugar central en este estilo de conserva, pero puedes agregar todo tipo de hierbas y especias, incluyendo el jengibre y la menta.

Pesto: Tradicionalmente hecho con albahaca fresca, esta sabrosa salsa es igual de buena, aunque tendrá un sabor bastante diferente, cuando se hace con perejil fresco o menta.

¿Qué pasa con las hierbas en forma de suplemento?

Muchas hierbas también vienen en forma de suplemento, pero estas píldoras no están reguladas en su mayoría. “No sabes si estás obteniendo lo que la etiqueta dice que estás obteniendo”, señala Hunnes. El año pasado, las pruebas de CR de dos tipos de suplementos botánicos suscitaron varias preocupaciones sobre la potencia y la pureza. (Además, las hierbas enteras probablemente contienen muchos compuestos de los que aún no conocemos los beneficios, dice Hunnes).

Si estás decidido a tomar un suplemento, revisa la etiqueta para ver si tiene un sello de calidad de USP, NSF, UL o ConsumerLab. Y siempre informa a tu médico si planeas comenzar a tomar un suplemento, porque algunos pueden interferir con tus medicamentos.

Nota del editor: Este artículo apareció en la edición de mayo de 2020 del boletín Consumer Reports On Health.

