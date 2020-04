Spotify lanza playlists de podcast curados editorialmente

En total fueron 17 playlist las que se agregaron a la aplicación

Desde su lanzamiento, Spotify ganó muchos adeptos gracias a su uso de algoritmos para crear playlist con sugerencias musicales para sus usuarios.

Con la creciente popularidad de los podcast, Spotify ha decidido retomar el concepto que les ha funcionado tantos años con las canciones y adaptarlo a estos formatos de audio, lanzando así playlists de podcasts curados editorialmente.

En total fueron 17 playlist las que se agregaron a la aplicación y son las siguientes:

Best Podcasts of the Week: Una colección con los mejores podcasts para escuchar.

Crime Scene: Los mejores podcast que tratan sobre algún tipo de crimen.

Brain Snacks: Podcast que te ayudarán a conocer algo nuevo.

Murder Monday: Una selección hecha cada lunes con las mejores historias de asesinatos. .

Who Run the World?: Historias inspiradoras de mujeres que están cambiando al mundo.

This Week in Hollywood: Las mejores historias y noticias en torno a los famosos.

Family-Friendly Fun: Podcasts divertidos y recomendados para escuchar en familia.

Latinx & Proud: Las mejores historias de los creadores y gestores culturales de latinoamérica.

Talk Flirty to Me: Un podcast que habla sobre todo lo relacionado con las citas en esta época moderna.

Fodder for Foodies: Historias y conversaciones sobre comida alrededor del mundo.

LGBTQ+ Voices: Historias y entrevistas a miembros de la comunidad LGBTQ+.

Unsolved Crimes & Mysteries: Las mejores historias de crímenes que nunca fueron resueltos.

Climate Crisis: Una serie de conversaciones en torno a la crisis del cambio climático.}

Real People, Real Stories: Historias de vida de personas extraordinarias.

Let’s Talk Women in Hip Hop: Podcasts dedicados a las mujeres que le están dando vida al Hip Hop.

Stay in the Know: Podcasts que te mantienen informados sobre lo que ocurre en el mundo.

100% Celebrity Interviews: Tus celebridades favoritas hablando sobre su vida.