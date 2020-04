Aracely Arámbula se quita la ropa y se mete a la alberca por ‘La Doña 2’

View this post on Instagram

Preparándonos para la escena de la alberca en la Hacienda de Altagracia ensayando con mi director Carlitos y toda la gente que tenía que estar ahí yo pensé que serían máximo 6 y no 👀😵 lo menos que tenían que estar ahí eran como 30 🤦‍♀️🤷‍♀️ a filmar y pensar que estaba sola nadando agusto y súper relax y seductora 🤭😂🤷‍♀️ solita en casa pero además con agua fría ❄️😱😵🤭😂 Asi detrás de cámaras 🎥 y uds pensando que estábamos tan cómodos 🤷‍♀️😂parte de la magia 👌🏻✨