En tiempos de coronavirus, venden hasta bolsas para cadáveres en internet

Los productos que se ofertan van desde el alcohol en gel y cubrebocas

MÉXICO – En medio de la pandemia de COVID-19 y sus estragos económicos, algunos capitalinos han optado por vender productos que van desde alcohol en gel y cubrebocas caseros hasta bolsas para cadáveres.

A través de grupos de WhatsApp o en Facebook, decenas de capitalinos ofertan este tipo de productos que consideran útiles para poder protegerse de un contagio.

En Marketplace de Facebook, por ejemplo, es posible contactar al menos a cinco proveedores de bolsas para cadáveres en la zona metropolitana.

Según los vendedores, este insumo podría resultar útil para no contagiarse al trasladar un fallecido por el virus desde algún domicilio, centros de salud u hospitales.

“Evidentemente la economía del país se vio afectada a raíz de esto y las necesidades de muchos de nosotros tomó una tendencia a explorar otros mercados como este que estoy emprendiendo, ya que hasta el día de hoy no hay muchas opciones para poder emprender”, abundó uno de los vendedores contactado por REFORMA a través de Facebook.

“Aproximadamente un mes que estoy intentando emprender este negocio, pero hasta el momento no he podido concretar alguna venta. Creo que desafortunadamente dada las circunstancias que estamos viviendo con el COVID-19, podría ser necesario este producto ya que desafortunadamente está empezando haber muchos decesos esto sumado a que las instituciones de salud no tienen los insumos necesarios. Creo que es ahí que podemos nosotros encontrar un pequeño negocio”.

El costo va de los 120 a los 300 pesos por las bolsas.

“A raíz de esta pandemia por la que estamos atravesando y la necesidad, nos hizo emprender en este ramo”, externó otro vendedor de bolsas.

Otros han optado por los productos hechos a mano o por revender gel antibacterial.

“Yo decidí comprar cubrebocas con la señora Juanita Arévalo, toda su familia son zapateros aquí en la Venustiano Carranza y debido a la contingencia no están vendiendo nada y entonces se pusieron a hacer cubrebocas para ayudarse”, señaló María García, quien recibió la oferta a través de WhatsApp.

“Le compré diez, a dos por veinticinco. Es una forma de ayudarse y de ayudar a los que necesitamos cubrebocas”.

En esta red social pueden encontrarse decenas de proveedores de gel antibacterial que van de los 10 a los 100 pesos en diferentes tamaños.