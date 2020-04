¿Es posible comer demasiada fruta? Conoce la cantidad exacta según los nutriólogos

Para todos los amantes de la fruta, especialistas en nutrición ha establecido la cantidad de consumo perfecta por día. Conoce los detalles, disfruta de deliciosas combinaciones y obtén sus grandes beneficios nutricionales

La fruta es uno de los alimentos más importantes de la alimentación humana y también uno de los favoritos gracias a su inigualable sabor, frescura y su gran riqueza en nutrientes debido a esto en algunos casos es normal consumirla en grandes cantidades; sin embargo te has preguntado ¿Comer demasiada fruta es una costumbre saludable?

Las directrices dietéticas que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos sugieren que los estadounidenses deben comer aproximadamente dos tazas de fruta en su dieta diaria (es lo equivalente a un plátano grande y media manzana grande).

Es un tema que ha dado mucho contenido, Malina Malkani portavoz de medios de la Academia de Nutrición y Dietética, creadora de Solve Picking Eating habla sobre las principales razones por las cuales la mayoría de las personas estamos confundidos en torno a la fortaleza nutricional de la fruta, sin duda el principal se debe a la demonización generalizada del azúcar. Con esto se refiere a la mala reputación que siempre ha tenido este producto, principalmente se debe a que se relaciona con la elaboración de todo tipo de productos procesados y es fácil confundirse por que la fruta, contiene azúcar.

Si embargo es muy importante entender que las frutas contienen un grandioso perfil de nutrientes entre los que se destaca su contenido en azúcares naturales, que vienen acompañados de vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes y fibra, cabe mencionar que el consumo de fruta es una extraordinaria fuente de energía para el organismo. La maravillosa riqueza natural de las frutas resulta muy diferente a los azúcares refinados que se agregan en los alimentos altamente procesados, los cuáles se agregan para aumentar la palatabilidad y vida útil de los productos industriales.

Cabe mencionar que el contenido en azúcar que la fruta contenga por sí misma, no es razón para saltar o evitar el consumo recomendado de las dos tazas de fruta al día. Lo interesante es que a parte de procurar un maravilloso hábito alimenticio, podrás ir eligiendo tus variantes de fruta favoritas y crear diversas combinaciones; también podrás aprender sobre las propiedades que ofrece cada una y aprender a seleccionar las mejores variantes de temporada.

¿Se puede comer mucha fruta?

Diversos especialistas en salud y nutrición responden de manera contundente, la respuesta es sí. Y lo cierto es que en general se puede comer mucho de cualquier alimento, incluida la fruta con la cuál es muy raro que su excesivo consumo cause algún problema mayor. Los principales riesgos asociados con una alta ingesta de frutas se relacionan con malestar estomacal a través de condiciones como la diarrea, la hinchazón, la acidez estomacal y posibles deficiencias de nutrientes (si es que el excesivo consumo de fruta, está reemplazando a otros nutrientes importantes en la dieta).

Otro punto importante a considerar es que el cuerpo solo puede absorber las bondades de la fruta en una sesión; es decir es maravilloso integrar frutas variadas a lo largo del día pues es la manera correcta en la que el organismo obtendrá los nutrientes esenciales que necesita, sin embargo no hay un mayor beneficio en consumir más. No por comer tres veces más naranjas, triplicaremos la ingesta en vitamina C, el cuerpo puede absorber solo determinadas cantidades a la vez. Lo que resulta fundamental es procurar que las dos tazas que consumimos al día sean lo más coloridas posibles y posteriormente se recomienda comer nuestros platillos más fuertes y favoritos.

Las personas con diabetes y niveles elevados de glucosa en sangre, deberán recurrir a un profesional para conocer la cantidad de fruta recomendada según su condición, es una buena medida de prevención ya que son un grupo que tiene que ser más consciente sobre su consumo de azúcar.

Información sobre las porciones:

De acuerdo con el departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), las dos tazas de fruta por día pueden venir de fruta fresca, congelada, en puré, jugos o batidos (siempre y cuando se evite el consumo de los productos procesados). Para que te sea más fácil aprender a identificar las porciones, te damos algunas referencias:

1 taza de manzana =1/2 manzana grande.

=1/2 manzana grande. 1 taza de plátano = 1 plátano grande.

= 1 plátano grande. 1 taza de uvas =32 uvas sin semillas.

=32 uvas sin semillas. 1 taza de naranja = 1 naranja grande.

= 1 naranja grande. 1 taza de ciruelas =3 piezas de ciruelas medianas.

=3 piezas de ciruelas medianas. 1 taza de fresas=8 fresas grandes.

Sobre los principales beneficios de la fruta:

Hablar sobre los innumerables beneficios que brinda la fruta sería prácticamente imposible, sin embargo vale la pena conocer los principales: