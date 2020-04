Genera controversia la orden de uso obligatorio de mascarillas en Houston y sus alrededores

HOUSTON – La orden de la juez del Condado Harris para que los residentes Houston y sus alrededores usen mascarillas cuando anden en la calle ha generado mucha polémica.

Mientras que algunos en las redes sociales se mostraron a favor del mandato otros criticaron la medida diciendo que es una orden “autoritaria”.

El presidente del Sindicato de Policías de Houston, Joe Gamaldi, criticó la medida en una carta donde señala que los “policías no necesitan preocuparse por tener que hacer cumplir a los residentes esta nueva orden. Nuestros policías ya tienen mucho de que preocuparse”, dijo Gamaldi.

Everyone should be wearing a mask in public, I wear 1 everyday. But making not wearing 1 punishable by law, and asking our officers to enforce it, will do irreparable damage to our relationship with the community. We are already stretched too thin without having to enforce this. pic.twitter.com/BwxEJgHvkq

— Joe Gamaldi (@JoeGamaldi) April 22, 2020