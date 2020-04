Gobernador autoriza a los hospitales a programar cirugías de nuevo en California

Newsom dice que no hay fecha para reabrir California, pero hay avance

En el primer paso para modificar la orden de permanecer en el hogar para protegerse del coronavirus en California, el gobernador Gavin Newsom anunció el miércoles que los hospitales de todo el estado podrán comenzar a programar cirugías en medio de la emergencia por COVID-19.

NEW: CA has 35,396 confirmed positive cases of #COVID19. 3,357 of those cases are in our hospitals. 1,219 of those cases are in the ICU. CA is flattening the curve–but only if we continue to take this seriously. Stay home. And practice physical distancing.#StayHomeSaveLives — Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 22, 2020

Sin embargo, Newsom no ofreció un cronograma específico sobre cuándo comenzará a reabrir la economía del estado o cuándo se levantarán las restricciones generalizadas.

“La presión para responder esa pregunta es muy real. Ojalá pudiera prescribir una fecha específica. No hay un interruptor de luz y no hay fecha”, dijo.

La modificación gradual anunciada el miércoles permitirá que se reanuden las cirugías programadas para tratar afecciones como tumores, válvulas cardíacas y otros procedimientos médicos no relacionados con el coronavirus.

El gobernador hizo hincapié en la importancia de poder reintroducir la capacidad en todo el sistema de atención médica, al tiempo que se aseguró de que no se “sobrecargue el sistema”.

NEW: CA will work with our hospitals and health systems to resume delayed medical care like tumor removals and key preventive care services–which were deferred to prep for the #COVID19 surge. We’ll do this in a thoughtful and judicious way to ensure our system has the capacity. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 22, 2020

Antes de tomar cualquier decisión sobre la reapertura del estado en un ámbito más amplio, Newsom dijo que continuaría evaluando el progreso del estado en seis criterios clave que ya había anunciado anteriormente.

Newsom, sin embargo, indicó que se ha progresado con su detallado plan para reabrir el estado.

El gobernador dijo que tuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, y los dos acordaron aumentar significativamente las pruebas en California, con la llegada de cientos de miles de pruebas nuevas y la apertura de 86 nuevos sitios para hacer las pruebas.

CA will add an additional 86 testing sites — specifically focused on underserved communities and communities of color that are often harder hit by #COVID19. We need equity in our testing capacity across the state to keep ALL Californians healthy. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 22, 2020

En sus comentarios sobre las pruebas, que es el primero de los seis indicadores, Newsom dijo que el estado ha establecido una meta para evaluar entre 60,000 y 80,000 personas por día. Actualmente, se realizan diariamente alrededor de 16,000 pruebas de coronavirus, dijo.

Newsom ha dejado en claro que será una reapertura lenta, cuando se que suceda.