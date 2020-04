Lena The Plug luce sus caderas usando una pecaminosa tanguita

En la misma imagen, la actriz porno también se dejó apreciar sin sostén

Lena The Plug es una de las actrices porno que ha sabido ganarse un lugar muy especial entre sus millones de admiradores. Su cuenta de Instagram sigue siendo el mejor método a través del cual se comunica con ellos y aprovecha para deleitarlos con sus atrevidos modelitos.

Hace unos días, la californiana compartió una pecaminosa imagen donde se le puede ver posando sin sostén y con una pecaminosa tanguita blanca con la que lució sus prominentes caderas.

“¿Who even bothers to get dressed these days?”, es el texto que acompaña la foto que acumula más de 273 mil corazones rojos y toda clase de piropos.