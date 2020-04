Quien fuera Jürgen Klopp… “Mi vida no ha cambiado mucho con el confinamiento”

El director técnico del Liverpool aseguró que si no fuera por la ausencia del fútbol su vida actual sería igual a la de antes

Jurgen Klopp, el DT del Liverpool no ha visto muchas modificaciones en su vida pese al aislamiento obligado por la crisis del coronavirus. En entrevista con Sky Sports reveló que si no fuera por la falta del fútbol, su rutina sería la misma de antes.

“Mi vida no ha cambiado mucho, para ser sincero. Normalmente no puedo salir mucho. Iría a Melwood (ciudad deportiva del Liverpool) una vez al día durante ocho o diez horas y estaría en casa. Sería lo mismo“, dijo.

Para Klopp, su vida no ha cambiado mucho durante la cuarentena 😯 pic.twitter.com/svc3InHqIf — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) April 22, 2020

Y es que el estratega alemán no acostumbra salir mucho si no es a los entrenamientos, por lo que sólo extraña a sus jugadores y el fútbol en general.

“No vamos a restaurantes ni cosas así, así que no ha cambiado mucho. No echo de menos esa parte, pero por supuesto que echo de menos a los chicos, el fútbol y el resto de tener una vida normal”, añadió el germano.

Jurgen Klopp: “I miss the boys and I miss football.” ❤️ pic.twitter.com/su4CoD8CnU — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 22, 2020

Pese a su comodidad, el entrenador está consciente que para otras personas el confinamiento sí es complicado, por lo espera que esta etapa pase pronto.

“No es importante cómo me siento porque ya estoy acostumbrado a un confinamiento privado si quieres llamarlo así, pero entiendo que para otra gente es mucho más difícil y espero que esto cambie en algún momento”.

Jurgen Klopp giving an update on life in quarantine hahaha I love him pic.twitter.com/DT9dnAWG1C — Ste (@notstelfc) April 17, 2020

Respecto a una posible vuelta de la Premier League, Klopp sabe que no depende de los entrenadores ni de los jugadores, sino que será hasta que el gobierno determine que es seguro hacerlo.

“No sé si será posible que volvamos a entrenar en grupos de dos, cinco o seis personas. No sé cuándo será posible, habrá que esperar a que lo diga el gobierno. No podemos forzarlo. Si de alguna manera el fútbol puede ayudar a levantar el ánimo de la gente, habrá que entrenar en algún momento, pero no sé cuándo”, finalizó.