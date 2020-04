¿Quieres tu firma en el balón oficial o jugar con David Beckham? La MLS se une al #AllInChallenge y la lucha contra el coronavirus

El exfutbolista británico David Beckham se unió al reto All In Challenge, en el que participan artistas y deportistas de todo el mundo donando una experiencia o artículo para una subasta en beneficio de aquellos que afrontan hambre debido a la pandemia de COVID-19.

Beckham, uno de los socios del Inter Miami CF de la MLS ofrecerá a los aficionados una oportunidad para jugar al fútbol con él en el complejo de entrenamiento de su equipo en Fort Lauderdale.

Play fútbol with Inter Miami CF Co-Owner @davidbeckham at the team's brand new training facility! Thank you for nominating @ManUtd @realmadriden @PSG_English David! #AllinChallenge details here: https://t.co/S9Odca8ukN pic.twitter.com/VBVHvepIdE

“Hay tantas familias siendo afectadas por esta terrible situación, que tienen dificultades para conseguir dinero para comprar alimentos y queremos apoyar a las organizaciones benéficas que están haciendo un gran trabajo todos los días bajo circunstancias complicadas”, dijo Beckham.

Por otro lado el Comisionado de la MLS Don Garber subastará subastará la posibilidad de que el nombre de un aficionado reemplace su firma en el balón oficial de la MLS que será usado cuando la liga se reanude, y también tenga el nombre del fanático en el balón del MLS All-Star 2021.

Want your name to replace mine on the @MLS match ball? Now’s your chance! I’ve accepted the @AllinChallenge to raise money for @FeedingAmerica @wckitchen @nokidhungry & @_MealsOnWheels. I challenge @orlandocitysc legend @KAKA & the passionate supporters of our clubs to go All In pic.twitter.com/12xCtHCGc8

— Don Garber (@thesoccerdon) April 22, 2020