Adiós Vaquero: Ricardo La Volpe anunció su retiro como DT

“El Bigotón” buscará una oportunidad como director deportivo

La noticia sorpresa del día en México es el anuncio que hizo Ricardo Antonio La Volpe sobre su retiro como DT, en una charla que tuvo con David Faitelson para ESPN, de la cual sólo se conoce un fragmento, pero que será transmitida completa la noche de este mismo jueves.

La noticia sorprendió a propios y extraños, ya que parecía que “El Bigotón” aún tenía mucho que ofrecerle al fútbol desde el banquillo.

“¿Ricardo La Volpe no dirigirá más?”, le preguntó Faitelson, a lo que el exentrenador del Tri respondió tajantemente “No, no… después de lo que me pasó en Toluca ya no”, menciona.

Después de 36 años, donde dirigió a 14 equipos y dos selecciones (México hasta el Mundial 2006 y más tarde Costa Rica), el argentino Ricardo La Volpe anunció que se retira, y no volverá a entrenar. Su último trabajo fue con el Toluca, en 2019. pic.twitter.com/CgSYQ5UZFp — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2020

Recordemos que La Volpe fue despedido de los Diablos Rojos una fecha antes de que terminara el Apertura 2019, luego de conseguir una serie de malos resultados y privar al equipo de la clasificación a la Liguilla del fútbol mexicano. Se rumora que errores en la planificación y el entendimiento con sus jugadores fueron la causa de su fracaso.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, detalla en el avance.

¡Ricardo La Volpe anunció que ya no volverá más a los banquillos y que se enfocará en buscar una oportunidad como director deportivo! ⚽️ Su carrera como entrenador fue: _________ pic.twitter.com/FIujKVXEvv — Paulina García Robles (@paugr) April 23, 2020

La Volpe dirigió en México a Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante (al que hizo campeón), Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Rayados y Jaguares; en Argentina dirigió a Boca Juniors y Vélez Sarsfield; mientras que en Egipto tuvo un paso fugaz con el Pyramids.

Sin duda uno de los momentos de su carrera que más recuerda la afición mexicana fue cuando dirigió al Tri en el Mundial de Alemania 2006 y puso a soñar a sus seguidores con el quinto partido, aunque un gol de Maxi Rodríguez en tiempo extra de los octavos de final contra Argentina sepultó la ilusión.