Cómo sobrellevar a una pareja narcisista

Las personas con NPD (trastorno de personalidad narcisista) luchan con sentimientos de vacío y nunca se sienten "lo suficientemente buenas"

Cuando decimos que una persona es narcisista, hablamos de alguien que sustituye una “personalidad falsa” al mundo exterior para cubrir traumas y heridas profundas de su infancia. Están centrados en sí mismos y absortos en sí mismos, a menudo engreídos pensando que son mejores y saben más que los demás. Para un narcisista, todo se trata de él o ella.

Es importante tener en cuenta que debajo de todo eso, las personas con NPD (trastorno de personalidad narcisista) luchan con sentimientos de vacío y nunca se sienten “lo suficientemente buenas” porque continuamente se comparan con los que les rodean y encuentran (en secreto; lo harían).

Por eso si tu pareja es una persona narcisista, y has decidido seguir adelante en la relación, sigue estos consejos que expertos recomiendan para poder establecer límites en esta situación.

Imagina dibujar una línea en la arena y decirle a su narcisista que no pueden cruzar esa línea. Cualquier rebase será un comportamiento inaceptable. Esa línea es su límite personal, su límite cuando se trata de un narcisista.

Poner barreras con un narcisista significa hacer que cumplan las reglas que estableces en la relación.

Establece tus límites de manera tranquila

La mejor manera de tratar con un narcisista es ser amable, pero ser firme. Si su narcisista está abusando de usted verbalmente, establezca su límite diciéndole con voz tranquila: “Me resulta difícil escucharte cuando hablas así. Voy a irme (o colgar, si estás hablando por teléfono) ahora, pero estoy dispuesto a hablar contigo una vez que puedas usar un tono de voz razonable ”. Luego aléjate. De esta manera, te estás protegiendo del abuso mientras le enseñas que cambiar su actitud te permitirá volver a la conversación.

Comprende que sus acciones provienen de un lugar de vacío

No te enojes ni te culpes, especialmente cuando tratas con un narcisista. No están haciendo esto a propósito. Es el desorden que se está mostrando. Y si el narcisista se disculpa por el abuso, debe tener en cuenta que la disculpa no es sincera. Simplemente te están preparando para lastimarte nuevamente.

Sepárate un poco

Para salvar tu cordura, practique el desapego. La mejor manera de tratar con un esposo o esposa narcisista es no mantener conversaciones largas y detalladas. Manténgase breve, objetivo y manténgase alejado de su comportamiento manipulador.