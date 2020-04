Diego Lainez contrataca a Miguel Herrera tras acusar a su familia de presionarlo para ir a Europa

El ex americanista "no está de acuerdo con la opinión del 'Piojo'

El futbolista mexicano Diego Lainez, que desde hace más de un año juega con el Betis de España, se mostró inconforme ante las críticas de su ex entrenador en las Águilas del América, Miguel Herrera, quien señaló que el futbolista fue presionado por sus padres para dar el salto al futbol europeo.

En entrevista para TUDN, el joven de 19 años expuso su punto de vista y explicó porqué decidió emigrar al viejo continente.

“A Miguel lo respeto mucho, pero no estoy de acuerdo con él. Si yo me hubiera quedado en el América sería llamado a la Selección seguido, pero así como estoy crezco más en todos los sentidos. Cada quién tiene su opinión pero yo creo que nadie hubiera dicho que no si un equipo como el Betis paga lo pagó por mi”, fueron las palabras de Lainez.

El futbolista surgido de la cantera de América destacó el aprendizaje que está teniendo en el Betis, sin embargo, no habló de la posibilidad de salir del club en el mercado de fichajes.

“Este año estoy aprendiendo lo que no hubiera podido aprender en otro lado, con eso me quedo. La directiva ya decidirá lo mejor, junto conmigo. Yo quiero seguir desarrollándome y demostrar mi fútbol. Quiero jugar pero ahora mismo sólo pienso en el Betis”, concluyó el ex americanista.

Lainez fue vendido al Betis por 15 millones de dólares y firmó un contrato con el club verdiblanco hasta junio de 2024.