El gobernador de California anuncia el mayor número de muertes por coronavirus en el estado en un día

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, compartió un balance de la pandemia del coronavirus en el estado y afirmó que las últimas 24 horas habían sido las más letales desde el inicio del brote.

Newsom confirmó que el estado reportó 115 muertes en un día. “Esta cifra representa un incremento de 8.5% en el numero total de muertes del estado”, afirmó el gobernador. En total el estado dorado suma 1,469 muertes.

NEW: CA has 37,369 confirmed positive cases of #COVID19.

3,343 of those cases are in our hospitals. 1,204 of those are in the ICU.

We have tragically lost 1,469 lives in CA, including 115 yesterday–our deadliest 24 hours yet.

We MUST take this seriously.#StayHomeSaveLives

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 23, 2020