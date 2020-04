Posponen pagos de licencias y registros de pequeños comerciantes de San Francisco

London Breed alcaldesa de San Francisco anunció que la ciudad pospondrá la fecha límite para el pago de registros y licencias de operación de pequeños negocios hasta septiembre.

“Muchos negocios de San Francisco están pasando por pérdidas de ingresos por el COVID-19 y debemos hacer todo lo que podamos para ayudarlos a ellos y sus empleados”, afirmó la alcaldesa.

We're deferring business registrations fees until September 30th, as well as unified license fees that apply to 11,000 businesses as another effort to support small businesses during this pandemic. https://t.co/O2mBfofgXv

— London Breed (@LondonBreed) April 23, 2020