¡Qué flexibilidad! Lis Vega abrió las piernas de par en par como parte de su estiramiento

View this post on Instagram

💚💚 día de calentamiento #elasticidad más conectada que nunca #CUERPO #MENTE ALMA 🕉🕉🕉🕉 #vidafitconlisvega #fitmotivation #fitnessdancer #FITNESS #FIT #motivaciónfitness #vidafit #exatlon #powerwoman #sisepuede #DISCIPLINA #constancia #pasion #dieta #rutinas #cubana #ACTRIZ #cantante #bailarina #urbano #CANTAUTORA #cuba #mexico #cubanosporelmundo #REGUETON #trap #musica