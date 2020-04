Sin importar las advertencias por la pandemia, Nicaragua reanudará las funciones de boxeo el fin de semana

La velada se llevará a cabo con público, bajo estrictas medidas de seguridad

A pesar de las medidas de sanidad derivadas por la pandemia del coronavirus y las advertencias, en Nicaragua se llevará a cabo una velada de boxeo este fin de semana, alegando que en el país no se ha decretado la cuarentena.

“En Nicaragua no hay cuarentena. El gobierno de Nicaragua y el Ministerio de Salud han hecho un gran esfuerzo para que la pandemia no haga estragos en el país”, comentó Rosendo “Búfalo” Álvarez, ex campeón mundial y promotor de la velada, a la cadena ESPN.

“Como empresa promotora de boxeo tenemos la responsabilidad de brindarle a todos los fanáticos que vayan al evento las condiciones necesarias para su seguridad, vamos a medir la temperatura a los participantes, comisionados y aficionados”, agregó.

Asimismo, Rosendo Álvarez destacó que pedirá a los aficionados que asistan al evento, que no se sienten juntos. Comisionados, médicos y entrenadores tendrán que usar mascarillas y guantes de látex. La velada será transmitida por ESPN Latinoamérica.