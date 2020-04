Juez de California ordena a ICE liberar inmigrantes detenidos en Adelanto

El juez federal del distrito, Terry Hatter, ordenó a ICE a reducir significativamente el número de detenidos en las instalaciones de Adelanto al norte de Los Ángeles.

La orden es la primera de su tipo en California y viene después de una demanda interpuesta el pasado 14 de abril por la organización American Civil Liberties Union Foundation of Southern California, mejor conocida como ACLU y la firma de abogados Latham & Watkins.

VICTORY! We sued ICE to decrease the number of people held at #Adelanto detention center. Today, the court ordered:

• Adelanto not accept any new detainees

• ICE to release 100 people by April 27, 50 by April 30

• Release enough people so 6ft physical distancing is possible pic.twitter.com/yWsfQzYsMd

— ACLU SoCal (@ACLU_SoCal) April 24, 2020