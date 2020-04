Lili Estefan habla del futuro de El Gordo y la Flaca ante la crisis de Univision y sus despidos

La presentadora de noticias Sonia Parissos ya no forma parte de la famosa cadena hispana

El coronavirus ha golpeado a Univision a nivel económico. La televisora hispana ha empezado con recorte de personal, es decir despidos. El Gordo y la Flaca, programa de entretenimiento de la cadena también se ha visto afectado por la pandemia, y en varios de sus conductores han salido de cuadro para transmitir sus secciones desde casa.

Lili Estefan conversó con la revista People en Español para hablar sobre la posibilidad de que los despidos también afecten su programa, el cual lleva al aire desde hace 20 años.

“No nos han informado nada”, dijo Lili sobre posibles despidos.

Hay que señalar que los programas de entretenimiento así como los espacios desportivos están viviendo una crisis muy fuerte, porque el contenido informativo se ha reducido. Es decir, no hay partidos de fúbtol o baloncesto para narrar o números que discutir ni competiciones para debatir.

En el caso del espectáculo es casi lo mismo, ya que no hay conciertos, lanzamientos de nuevas producciones, apariciones en vivo para entrevistas, ni mayor contenido para los paparazzi porque las celebridades están en cuarentena.

Lo único que tienen ambas secciones para sus contenidos al aire son las redes sociales, y cómo los deportistas y celebridades viven la cuarentena. Y ahora, por otra parte, las celebridades se han apoderado de sus espacios y conversan con sus amigos famosos realizando así sus propios programas de entretención, Julián Gil y Eugenio Derbez han presentado, ambos, este tipo de producción. Gil ahora conduce su espacio “Ok! Me Quedo En Casa” y Derbez presentó ayer “DEShecho en Casa”.

Por todo lo anterior Lili ha reflexionado sobre la reinvención a la cual deberán someterse todos. “Tendremos que reinventarnos porque los cantantes no van a hacer conciertos. Los próximos meses va a ser un reto inmenso para todos, desde los restaurantes hasta las peluquerías o los gimnasios”.

En la línea de despidos de Univision, ayer, Sonia Parissos fue uno de los rostros público de las noticias en la cadena que forma parte de esa lista de famosos que ya no forman parte de la televisora por la crisis.

“Hoy cierro un ciclo de mi vida. Hasta hoy fui parte de Univision 23. 6 premios Emmy y múltiples reconocimientos, avalan lo que fueron 23 años de trabajo en Univision donde nací como profesional . Hoy, 23 años más tarde, me voy satisfecha de haber hecho una carrera integra. Dios me cumplió el sueño hace justo un año de ser presentadora del noticiero. Asi que me voy complacida de haber hecho mi trabajo con todo el respeto y de la manera mas impecable que ustedes se merecen. Me dedicaré a terminar mi próximo proyecto de vida, en su momento les contaré. Entre tanto, si Dios decide ponerme frente a una cámara de nuevo, lo hará. El, es el verdadero dueño del letrero. Solo me resta agradecerle a la cadena Univisión y a Univision 23 por todas las oportunidades y respaldo que me dieron durante todos estos años. A ustedes gracias por el apoyo, el cariño y la sintonía durante los fines de semana. Los invito a que sigan conectados con el 23, un canal que por siempre estará en mi corazón. Hasta pronto”, escribió la periodista como despido a través de Facebook.

