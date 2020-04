Los Ángeles rumbo a los 20,000 casos de coronavirus

La Dra. Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles dio un balance informativo con respecto a la pandemia del coronavirus en L.A.

En sus declaraciones Ferrer anunció la confirmación de 1,035 nuevos casos de COVID-19 para un total de 18,517 infecciones en el condado.

Además la directora confirmó la muerte de otras 52 personas en las últimas 24 horas elevando el número total de fallecidos por la enfermedad en el condado de Los Ángeles a 848 fallecidos.

Los datos suministrados por la directora de salud incluyen la información suministrada por las ciudades de Long Beach y Pasadena, que tienen su propio departamento de salud.

El estado de California se acerca a los 40,000 casos de la enfermedad respiratoria que ha resultado letal dejando más de 1,500 muertes hasta el momento.

NEW: CA has 39,254 confirmed positive cases of #COVID19.

3,344 of those cases are in our hospitals. 1,216 of those are in the ICU.

I know it’s going to be nice out this weekend. And many are tired of staying home. But we MUST continue take this seriously.#StayHomeSaveLives

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 24, 2020