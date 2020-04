Donald Trump se une a los festejos del 25 aniversario de Triple H en WWE

La estrella y gerente de operaciones de WWE, Triple H, vivió una celebración peculiar por sus 25 años dentro de la empresa, ya que llegó al ring de SmackDown acompañado con su compañero Shawn Michaels para recordar sus mejores momentos, en un estudio sin público.

#HBK @ShawnMichaels helps @TripleH ring in #HHH25 with two words… and then some. #SmackDown pic.twitter.com/luZzrtGsfX

— WWE (@WWE) April 25, 2020