La triste historia de los fichajes fallidos de Guillermo Ochoa con el PSG y el Napoli

El portero mexicano nunca pudo dar el salto a un grande de Europa

El portero mexicano, Guillermo Ochoa, tuvo grandes actuaciones con la Selección Mexicana, principalmente en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 donde se ganó no solo el respeto de la afición tricolor sino de todo el mundo, aunque esto no le alcanzó para figurar en un grande de Europa.

Fueron varias ocasiones en las que el arquero sonó para varios equipos importantes y su representante Jorge Berlanga, platicó para el podcast “Desde el VAR” sobre lo que ocurrió con aquellas ofertas.

Berlanga comentó que en el 2011 el París Saint-Germain tenía todo listo para contratar a Paco Memo, sin embargo, el jugador fue castigado por dar positivo en una prueba antidoping, esto provocó que las negociaciones se retrasaran, el club ya no pudo esperar a que Ochoa fuera absuelto y se cayó el fichaje.

“Un día me hablaron de que ya se les acababa el tiempo y que la situación iba a cambiar radicalmente, porque el club lo iban a comprar unos empresarios qataríes, entonces que ellos seguían interesados en comprar a Memo, pero ya al entrar esta gente con dinero y con proyecto ambicioso, o dábamos respuesta rápido o (se acababa la negociación); nos pusieron un plazo de cinco días más, no solo no podíamos hablar con el PSG, Memo seguía suspendido para la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) y FIFA“, apuntó el representante del cancerbero que terminó jugando para el Ajaccio.

Hoy @jorgeberlanga10 le cuenta a @martindelp y @luisrha la historia de Guillermo Ochoa en Europa y su vuelta. ¿Cómo llegó a cada club? ¿Napoli estuvo cerca? ¿Consiguió el pasaporte comunitario? La respuesta a las últimas 2 preguntas los deprimirá… 🙈https://t.co/duZr7yHeCo — #DesdeElVAR (@desdeelvarpod) April 22, 2020

Tiempo después, Ochoa pasó por el Málaga y Granada en España y posteriormente fichó con el Standard Liega de Bélgica donde tuvo buen desempeño y el Napoli de Italia se interesó en el jugador, negociaron con el cuadro de Carlo Ancelotti y todo estaba listo, sin embargo el presidente del equipo de la liga belga se molestó con la directiva del conjunto italiano y frustró la transacción.

“Me reuní con el Presidente , con Ancelotti, con todos en Dublin; todo hecho y el Presidente del Standard se cruzó y eso sí fue un palo; a veces pienso: qué ganas de poder regresar el tiempo para solucionar esto. Eso era la coronación de la carrera de Memo; si hubiera jugado en el Napoli dos tres años, por lo menos hubiéramos cumplido las expectativas de todas esta aventura en Europa“, dijo Berlanga.

Tras su paso por Europa, Guillermo Ochoa decidió volver a México en el verano de 2019 para unirse al equipo de sus amores las Águilas del América.