No estaban orando: Descubren un casino ilegal donde operaba una iglesia con todo y mesas de póquer

HOUSTON – En una iglesia donde lo normal sería orar y escuchar misa, policías terminaron descubriendo un casino clandestino operando con mesas de póker y máquinas tragamonedas.

La Policia originalmente estaba respondiendo a una llamada de un robo en progreso, pero al llegar a la iglesia ubicada en la cuadra 800 de la calle Turney en el vecindario de Airline Farms, descubrieron otra cosa.

District 1 deputies responded to an illegal game room located in a church at 830 Turner drive. Deputy Price was able to get some of the patrons to cooperate with her investigation and the game room task force is responding. @SheriffEd_HCSO @HCSOPatrol @HCSO_D1Patrol @HCSOTexas pic.twitter.com/xuLyh6LJYT

— Captain J. Shannon (@HCSO_NightShift) April 26, 2020